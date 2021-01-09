Минск, , 15:21 — REGNUM За несоответствие правилам американской киноакадемии, фильм (драма) Вадима Перельмана «Уроки фарси», выдвинутый на соискание премии «Оскар» от Белоруссии, был снят с конкурса. Об этом 9 января со ссылкой на американское издание Variety сообщает TUT.by.

Согласно правилам киноакадемии, определенное количество человек, которые принимали участие в создании кинокартины должны быть из страны, от которой выдвигается фильм. Создатели драмы «Уроки фарси» в свою очередь не смогли подтвердить, что большая часть творческой группы фильма из Белоруссии. Это и послужило причиной дисквалификации.

«Тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным», — цитирует продюсера фильма Илью Стюарта белорусское издание.

Читайте также: Драму «Уроки фарси» покажут более чем в 50 странах мира

Напомним, картина «Уроки фарси» является совместным продуктом Российской Федерации, Германии и Белоруссии. Львиная доля съемок состоялась на территории Белоруссии — в городе Бобруйске и на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». В основе киноленты лежит рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». Фильм Перельмана рассказывает о бельгийском еврее, который в годы войны попал в концлагерь, а для того, чтоб выжить вынужден был выдавать себя за перса. Премьера фильма «Уроки фарси» состоялась на Берлинском кинофестивале. После чего в июне 2020 года кинокомпания Hype Film подписала соглашение о продаже прав на показ картины более, чем в 50 странах мира.