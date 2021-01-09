Москва, , 14:29 — REGNUM Советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова госпитализирована в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус. Об этом 9 января сообщает «Рен ТВ».

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Уточняется, что 82-летняя Ахеджакова была направлена в медучреждение ещё 7 января, и что медики приняли такое решение из-за того, что артистка входит в группу риска.

Также указывается, что состояние актрисы ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 23 309 новых носителей коронавирусной инфекции.