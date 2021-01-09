Пекин, , 14:20 — REGNUM Китайский художественный фильм «Маленький красный цветок» продолжил удерживать лидерство в китайском кинопрокате, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Фильм собрал 35,1 млн юаней (около $5,48 млн) за 8 января. В нем рассказывается история двух семей, борющихся с раком. Фильм продолжает удерживать лидерство с момента его дебюта 31 декабря. За девять дней проката он успел собрать 935 млн юаней сборов, говорится в Китайской сети киноданных.

На втором месте расположилась комедия «Теплые объятия», которая собрала за 8 января 18,09 млн юаней. В фильме играет известный китайский комедиант Шэнь Тэн. Сам же фильм является адаптацией корейской картины «Человек с планом"л.

Третье место занял криминальный экшн-триллер «Ударная волна-2» с 17,84 млн юаней сборов за 8 января. С момента дебюта 24 декабря фильм собрал 910 млн юаней.