Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Американский сценарист Пит Доктер заявил, что временно откажется от режиссёрской работы из-за новой должности в студии Pixar. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Питер Доктер является автором сценария и режиссёром нескольких крупных анимационных проектов, включая «Корпорацию монстров» и «Вверх». Последней работой Доктера стал мультфильм «Душа», вышедший в конце 2020 года.

В 2018 году он стал главным креативным директором анимационной студии Pixar, продолжая работать над мультфильмом «Душа». В интервью The Hollywood Reporter Доктер рассказал, что эта работа может стать для него последней в качестве режиссёра.

«Работа генерального креативного директора состоит не в том, чтобы самому создавать фильмы, а в том, чтобы направлять других. Сначала я волновался, что это заставит меня отказаться от того, что я действительно люблю. Но новая работа оказалась удивительно плодотворной», — объяснил Доктер.

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