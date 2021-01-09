Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM Заявление участника «Уральских пельменей» Андрея Рожкова, согласно которому артисту из-за пандемии коронавируса приходится работать парковщиком и мойщиком автомобилей, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 9 января в социальной сети Facebook.

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"Не понять его бывшим коллегам по «цеху», да и вообще всем тем, кто, презирая труд, смеётся над обычным мужчиной», — пишет Vadim P.

Многие пользователи поддержали Рожкова. По их мнению, нет ничего зазорного в том, чтобы артисту, в тяжёлый период, найти подработку. Граждане отмечают, что это говорит о том, что звезда «Уральских пельменей» не зазвездилась.

«Молодец мужик! И не скулит по всем ТВ каналам о сложном финансовом положении артистов», — написал Владимир К.

Некоторые комментаторы заявили о том, что подозревают Рожкова в пиар-акции. Граждане уверены, что раз артист постоянно меняет работу и пытается огласить это на большую аудиторию, значит, хочет получить выгоду.

«А что с катка выгнали уже? Неделю назад писали, что на каток устроился. Дешёвые понты!» — считает Владимир Щ.

Нашлись и те пользователи, которые не поняли, почему Рожков не скопил достаточно средств, чтобы переждать пандемию без работы. Люди уверены, что артисты его уровня могут обеспечить свою финансовую безопасность.

«Неужели за столько времени ничего не отложил на чёрный день? Или столько кредитов понабрал, что приходится гастарбайтерам составлять конкуренцию?» — задаётся вопросом Ramil C.

Напомним, 9 января участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия.