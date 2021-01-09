Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Сценарий нового художественного фильма во вселенной «Звёздных войн» напишет автор четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти» Майкл Уолдрон. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Продюсером нового фильма о «Звёздных войнах» для студий Lucasfilm и Disney станет президент Marvel Studios Кевин Файги. Работа над этим фильмом будет проводиться в рамках ранее подписанного соглашения Файги с этими студиями.

Сообщается, что сценаристом новой части «Звёздных войн» станет Майкл Уолдрон. Он известен своим сценарием к четвёртому сезону мультсериала «Рик и Морти», за который был удостоен премии «Эмми».

Эта сделка также предполагает, что Уолдрон продолжит работу над сериалом «Локи» студии Marvel для потокового сервиса Disney Plus. Он же был автором сценария первого сезона этого сериала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Disney Plus объявили о продлении сериала «Локи» на второй сезон.

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