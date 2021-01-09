Париж, , 09:20 — REGNUM Музей Лувра в 2020 году посетило на 72% меньше людей, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба музея.

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В 2020 году Лувр посетили 2,7 млн человек, самой популярной экспозицией стала выставка работ Леонардо да Винчи, которую посмотрели 1,1 млн человек. В сравнении с 2019 годом посещаемость музея упала на 72%. Рекорд по посещаемости Лувра (10,2 млн человек) был установлен в 2018 году. Резкое падение посещаемости объясняется последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции, из-за которой Лувр был закрыт в 2020 году на шесть месяцев.

«Нас огорчают отсутствие публики и пустые залы в музее, являющемся местом встреч и открытий. Однако долгая история Лувра показывает нам, что мы должны надеяться на наступление лучших времён. Мы должны поддерживать эту надежду и оптимизм, чтобы пережить этот период и достичь нашей миссии: сделать доступной красоту, которая прежде была недоступна», — прокомментировал директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что в 2020 году посещаемость галереи упала в три раза в сравнении с 2019 годом.

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