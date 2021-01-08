Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Режиссёрская версия «Лиги справедливости» может стать последним фильмом Зака Снайдера во вселенной издательства DC Comics. Об этом Снайдер сообщил в интервью порталу ComicBook Debate.

Ранее планировалось, что после выхода режиссёрской версии «Лиги справедливости» в 2021 году Зак Снайдер выпустит ещё несколько фильмов с героями вселенной DC. Однако в свежем интервью режиссёр рассказал, что пересмотрел эти планы.

«Хорошо известно, что я планировал снять еще несколько фильмов — около пяти — но я занят… Я рад, что фанаты увидят «Лигу справедливости», но стану ли я продолжать? У меня нет таких планов», — заявил Снайдер.

Супергеройский фильм «Лига справедливости» во вселенной, основанной на комиксах издательства DC Comics, вышла в 2017 году. Режиссёром этого фильма на первом этапе съёмок был Зак Снайдер, однако потом он покинул проект из-за смерти дочери. После этого съёмку дополнительных сцен и переработку сценария провёл режиссёр Джосс Уидон. В 2020 году Снайдер объявил, что выпустит собственную версию этого фильма, который получит название «Лига справедливости Зака Снайдера».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года руководство DC Films заявило, что считает «Лигу справедливости Зака Снайдера» тупиковым направлением развития киновселенной.