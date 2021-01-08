Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Известная в Грузии прима-балерина, руководитель балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета Нино Ананиашвили согласилась возглавить балетную труппу в Новосибирском театре оперы и балета. Об этом она рассказала в интервью грузинскому подразделению «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

По словам балерины, она дала согласие, но официального соглашения еще нет. Ананиашвили планирует провести встречу с членами новосибирской труппы в январе.

«Если учесть значение балета для этой страны, начиная еще с советских времен, и то, что Россия с этой точки зрения одна из ведущих стран в мире, если не первая, то это назначение имеет большое значение в моей карьере», — сказала балерина.

Она также заявила, что планирует остаться на своей должности и в Тбилиси.

Стоит отметить, что Ананиашвили замужем за Григолом Вашадзе, который до декабря 2020 года был председателем партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Это самая крупная оппозиционная партия в Грузии была создана Михаилом Саакашвили перед тем, как он стал президентом в этой стране. Представители ЕНД регулярно выступают с резкой критикой в адрес России.