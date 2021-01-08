Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Основанный на одноимённой серии видеоигр фильм «Смертельная битва» выйдет в кинопрокат 16 апреля 2021 года. Об этом сообщает портал SlashGear.

Создатели фильма подтвердили, что снятая режиссёром Саймоном Мак-Куэйдом картина выйдет одновременно на стриминговом сервисе HBO Max и в кинотеатрах. Первоначально планировалось, что премьера фильма состоится в 2020 году. Создатели решили перенести выход фильма на 2021 год из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, приведшей к временному закрытию кинотеатров по всему миру.

«Смертельная битва» Саймона Мак-Куэйда станет перезапуском одноимённого фильма 1995 года. Главные роли в новой версии фильма исполнили актёры Джо Таслим, Мекхад Брукс, Таданобу Асано, Сиси Стрингер, Луди Лин, Джош Лоусон, Джессика Макнами, Льюис Тан, Хан Чин и Хироюки Санада.

Этот фильм станет дебютом для Саймона Мак-Куэйда в роли режиссёра художественного фильма. Ранее он занимался съёмкой рекламных роликов для компаний Netflix, Volkswagen, Logitech, Nissan, PlayStation и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. думает о том, что делать с перезагрузкой «Смертельной битвы»