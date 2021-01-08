Вашингтон, , 12:05 — REGNUM За выходом пятого фильма про Индиану Джонса может последовать серия фильмов про сына этого героя. Об этом сообщает таблоид Daily Express со ссылкой на источники в Голливуде.

Четвёртый фильм про вымышленного археолога Индиану Джонса вышел в 2008 году. Осенью 2020 года было объявлено о начале работы над пятым фильмом серии. К роли Индианы Джонса вернётся американский актёр Харрисон Форд. Пятый фильм серии должен завершить историю это персонажа.

По данным Daily Express, «Индиана Джонс 5» положит начало целой серии побочных фильмов в этой вселенной. Сообщается, что в последующих фильмах главным героем станет сын Индианы Джонса в исполнении актёра Шайи Лабафа.

Издание отмечает, что серия фильмов про Индиану Джонса может повторить судьбы франшизы «Звёздные войны». После выхода последней части трилогии приквелов «Звёздных войн» в 2005 году франшиза была продолжена фильмом «Звёздные войны: Пробуждение силы», ставшим первым из трилогии сиквелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в компании Disney заявили, что режиссёром пятого фильма об Индиане Джонсе станет Джеймс Мэнголд.

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