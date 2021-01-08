Лос-Анджелес, США, , 07:43 — REGNUM Звезда комедии «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась на 74-м году жизни в американском Лос-Анджелесе. Об этом 8 января сообщает новостной сайт о кино Deadline со ссылкой на команду менеджеров Roger Paul Inc.

Марион Рэмси сыграла в серии фильмов про полицейских курсанта Лаверн Хукс, её персонаж получился комичным и запомнился зрителям из-за маленького роста и высокого голоса актрисы. Официальная причина смерти Рэмси не называется, известно лишь, что в последнее время она долгое время болела.

Актриса начинала свою карьеру на Бродвее, однако популярность к ней пришла после роли в «Полицейской академии». Первый фильм вышел в 1984 году, затем выходило ещё пять частей сиквела. Франшиза была очень популярна у российских зрителей, одна из частей снималась в Москве. В 1997 году на экраны вышел одноимённый сериал.