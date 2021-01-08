Нью-Дели, , 07:17 — REGNUM Буддийский монастырь, возраст которого составляет не менее тысячи лет и которым руководила женщина-монахиня, был обнаружен археологами в Индии. Об этом 8 января сообщает информационное издание Times of India.

Древнее сооружение было обнаружено на вершине холма в Гангской долине в индийском штате Бихар ещё в 2017 году, но де6тальное изучение монастыря учёные начали только сейчас. На территории монастыря было обнаружено огромное количество металлических браслетов, а все кельи были снабжены входными дверями, что очень нетипично для подобных монастырей. Специалисты предположили, что монастырь был предназначен для женщин-монахов, либо был смешанного типа. Предполагается, что это первый монастырь, которым руководила женщина-монах Виджаяшри Бхадра, получавшая пожертвования от королевы Пала Маллики Деви.

Также во время раскопок на территории монастыря были найдены деревянные таблички с изображением, предположительно, Будды. По всему периметру монастыря были разбросаны около 500 скульптур, 200 из них уже отправлены в город Лакхисарай. Археологи надеются, что власти штата Бихар примут все меры для сохранения артефактов и самого памятника древней индийской культуры.