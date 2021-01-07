Москва, , 17:33 — REGNUM На 78-м году жизни скончался народный артист России Валерий Хлевинский, сообщается 7 января на сайте Московского художественного театра им. Чехова.

«Сегодня, 7 января, ушёл из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актёр и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек», — говорится в сообщении.

Причина смерти Хлевинского не сообщается.

Напомним, Хлевинский окончил Школу-студию МХАТ в 1969 году, после чего был принят в труппу «Современника». Позже он пришёл в Театр Табакова и МХТ им. Чехова. Актёр сыграл в таких в фильмах, как «Большая перемена» и «Вечный зов».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января на 81-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Коренев. Соболезнования семье актера Коренева, который выразил президент России Владимир Путин.

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