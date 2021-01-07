Калуга, , 12:29 — REGNUM В Калуге 7 января открылся XXIII областной православный фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На православном фестивале «Рождественская звезда» Dntik.ru

Участие в конкурсной программе принимают народные исполнители из 10 районов Калужской области. Среди участников: детские и молодежные ансамбли школ искусств, коллективы воспитанников воскресных школ и культурно-досуговых учреждений, а также семейные ансамбли и солисты различных жанров. В этом году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции фестиваль проходит в онлайн-режиме. Благодаря этому каждый желающий может подержать самодеятельных артистов просмотрами в социальных сетях и на официальном сайте фестиваля. Фестиваль продлится по 9 января 2021 года

Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Калужской области, калужский Дом народного творчества и кино «Центральный», управление культуры и молодёжной политики администрации Обнинска и городской Дворец культуры города Обнинска.

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