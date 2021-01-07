Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Американский актёр Клэнси Браун сыграет роль антогониста главного героя в новом сезоне сериала «Декстер». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Известный по фильмам «Горец» и «Побег из Шоушенка» Браун исполнит роль Курта Калдвелла — лидера общины в небольшом городке Айрон Лэйк. Именно этот персонаж станет антагонистом главного героя Декстера Моргана в девятом сезоне сериала.

Сообщается, что действие в новом сезоне сериала будет разворачиваться спустя десять лет после окончания восьмого сезона. Шоураннером сезона станет Клайд Филлипс, работающий над оригинальным сериалом. Дата выхода нового сезона не раскрывается.

Первый сезон сериала «Декстер» был показан в эфире телеканала Showtime в 2006 году. Показ заключительного восьмого сезона состоялся в 2013 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года стало известно, что режиссёром шести из десяти серий нового сезона сериала «Декстер» станет Маркос Сига.

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