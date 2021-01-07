Канны, Франция, , 07:46 — REGNUM Каннский международный кинофестиваль 2021 года может быть перенесён на летние месяцы. Об этом организаторы фестиваля сообщили агентству AFP.

Традиционно Каннский кинофестиваль проводится в мае. Ежегодно мероприятие привлекает около 45 тысяч гостей, поэтому в 2020 году фестиваль был отменён из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Организаторы фестиваля сообщили, что в 2021 году мероприятие обязательно состоится. При этом они отметили, что фестиваль может быть перенесён с мая на июнь или июль. Окончательное решение о дате проведения фестиваля будет принято через некоторое время с учётом эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года организаторы Берлинского международного кинофестиваля рассказали, что в 2021 году мероприятие пройдёт в два этапа: в марте состоятся онлайн-мероприятия для деятелей киноиндустрии, в июне — кинопоказы для широкой публики.

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