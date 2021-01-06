Москва, , 15:30 — REGNUM Режиссёр Алексей Учитель и олимпийская чемпионка Татьяна Навка начали работу над совместным кинопроектом. Об этом режиссёр сообщил в социальной сети Instagram.

Спортивная мелодрама получит название «Кумпарсита». В основу фильма будет положена история судьбы советской пары фигуристов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова.

Учитель отметил, что сопродюсером проекта станет дочь Пахомовой и Горшкова Юлия. Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2022 году.

«Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков», — отметил режиссёр.

Спортивные танцы на льду были включены в программу Олимпийских игр в 1976 году. В этом же году в Инсбруке Пахомова и Горшков стали первыми олимпийскими чемпионами в этой категории.