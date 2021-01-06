Москва, , 14:21 — REGNUM Кассовые сборы фильма «Последний богатырь: Корень зла» в кинотеатрах России и странах СНГ преодолели отметку в 1 млрд рублей за пять полных дней проката. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Премьера приключенческого фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко состоялась 1 января 2021 года. Кассовые сборы превысили 1 млрд рублей по состоянию на 08:00 6 января. Отмечается, что «Последний богатырь: Корень зла» стал первым фильмом, которому удалось собрать в России более 1 млрд рублей с начала вспышки новой коронавирусной инфекции.

Первая часть фильма «Последний богатырь» вышла в прокат в октябре 2017 года. Общие сборы первой части в кинопрокате составили около 1,7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году рекордсменом по сборам в российских кинотеатрах стала комедия «Холоп» режиссёра Клима Шипенко.