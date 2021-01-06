Москва, , 12:52 — REGNUM Наибольшую аудиторию на Новый год среди российских телеканалов привлёк флагманский канал ВГТРК «Россия 1». Об этом представители российского офиса исследовательской компании Mediascope сообщили РБК.

Для оценки аудитории использовались эфирные сутки, которые начинаются в 6 часов утра и заканчиваются в 05:59 следующего дня. По оценкам экспертов Mediascope, совокупная аудитория телеканала «Россия 1» за эфирные стуки 31 декабря 2020 года составила 5,4 млн человек. Главному конкуренту — Первому каналу — удалось привлечь 5,2 млн человек. Третьим по популярности телеканалом стал «НТВ» с аудиторией 3,4 млн человек.

Отмечается, что в предыдущие годы наибольшую аудиторию 31 декабря привлекал телеканал, который показывал фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Ситуация изменилась в 2019 году, когда показавший эту мелодраму телеканал «Россия 1» уступил по популярности Первому каналу. 31 декабря 2020 года «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» была показана в эфире Первого канала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе актёр Андрей Мягков заявил, что ежегодный показ комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» может привести к тому, что фильм надоест зрителям.

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