Пекин, , 11:39 — REGNUM Художественный фильм про сооснователя Коммунистической партии Китая (КПК) готовится к показу в Китае с 1 июля в честь 100-летнего юбилея КПК, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

По данным портала China Film News, действия фильма развернутся с 1912 по 1927 годы и позволят зрителю пережить то, как Ли Дачжао действовал в своем стремлении спасти нацию и то, как революционеры, движимые Ли, распространяли марксизм в Китае, что и привело к созданию КПК в 1921 году и дальнейшим революционным преобразованиям.

Главную роль в фильме исполнил известный актер Чжан Сунвэнь, а продюсером выступил Гуань Ху, ответственный за военные эпические блокбастеры «Восемь сотен» и «Жертва».

Будучи одним из распространителей марксизма в Китае, Ли считается пионером коммунистического движения Китая, великим марксистом и выдающимся пролетарским революционером, осуществившим свой вклад в развитие КПК и китайской нации.