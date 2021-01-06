Пекин, , 10:43 — REGNUM Лидером китайского кинопроката остается художественный фильм «Маленький красный цветок», который собрал 36,71 млн юаней (около $5,67 млн) за 5 января, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм, рассказывающий историю двух семей, борющихся с раком, занял первое место в рейтинге по кассовым сборам сразу же после премьеры 31 декабря 2020 года. За шесть дней проката фильм заработал 840 млн юаней, сообщили в Китайской информационной сети киноданных.

На втором месте расположилась картина «Тёплые объятия», которая собрала около 21,53 млн юаней. Следом идет фильм «Ударная волна-2», который заработал 18,41 млн юаней за тот же день. Фильм стартовал 24 декабря, и за этом время собрал 862 млн юаней.