Лос-Анджелес, США, , 07:35 — REGNUM Церемония вручения музыкальной премии Национальной академией искусства и науки звукозаписи США «Грэмми» перенесена на март 2021 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Церемония награждения должна была пройти в Лос-Анджелесе 31 января. Ранее организаторы «Грэмми» сообщили, что в 2021 мероприятие пройдёт в сокращённом формате без аудитории. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этом городе и всё штате Калифорния организаторы решили перенести церемонию на 14 марта.

«Нет ничего важнее здоровья и безопасности наших музыкантов и сотен людей, которые работают над созданием шоу», — объяснили организаторы.

Первое награждение победителей премии «Грэмми» состоялось в мае 1959 года. Предстоящее мероприятие станет 63-ей церемонией вручения «Грэмми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в наибольшем числе номинаций премии «Грэмми» в 2021 году лидируют певицы Бейонсе, Дуа Липа, Тэйлор Свифт и рэпер Родди Ричч.

Читайте ранее в этом сюжете: Джастин Бибер обиделся на «Грэмми» из-за жанра номинаций