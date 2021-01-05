Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 13:58 — REGNUM В кемеровском горнолыжном курорте «Шерегеш» с начала сезона — с 14 ноября 2020 года по 5 января 2021 года — зафиксировано 494 286 туристических посещений. Это на 30% больше, чем за это же время в прошлом году. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«В эти новогодние праздники курорт принимает гостей из всех регионов России, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Традиционно преобладают туристы из Сибирского федерального округа. Но в этом году выросло число гостей из европейской части страны».

В новогодние праздники загрузка гостиниц курорта составила 99,6%, что на 4,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.