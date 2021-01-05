Вашингтон, 5 января 2021, 13:06 — REGNUM Совокупные кассовые сборы в кинотеатрах в США в 2020 году стали самыми низкими за последние 40 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании Comscore.
По оценкам аналитиков Comscore, совокупные доходы от продаж билетов в кинотеатрах в США в 2020 году составили около $2,68 млрд, снизившись в годовом исчислении почти на 80%. В 2019 году сборы составили $11,4 млрд. Мировые сборы в кинотеатрах в 2020 году оцениваются в $11,5−12$ млрд. В 2019 году этот показатель составлял $42,5 млрд.
Падение мирового рынка кинопроката объясняется последствия пандемии новой коронавирусной инфекции. В большинстве стран мира в 2020 году кинотеатры закрывались на несколько месяцев.
Однако некоторые страны начали восстанавливаться быстрее других. В частности, совокупные кассовые сборы в Китае 2020 году в сравнении с 2019 годом упали на 68%. При этом общая сумма сборов составила около $3,1 млрд, что впервые сделало Китай крупнейшим рынком кинопроката.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Фонде кино заявили, что кассовые сборы на российском рынке кинопроката в 2020 году сократились на 58,8% в годовом исчислении.
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