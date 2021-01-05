Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Список самых ожидаемых иностранных кинопремьер 2021 года составили авторы журнала Variety.

В 2020 году кинотеатры по всему миру временно закрывались из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за этого многие киностудии решили отложить крупные премьеры или выпустить их на сервисах цифрового видео. Поэтому ожидается, что в 2021 году будет представлено большое количество новых фильмов.

Самыми ожидаемыми фильмами весны авторы назвали мультфильм Walt Disney «Райя и последний дракон», комедию «Поездка в Америку 2», криминальную драму «Множественные святые Ньюарка», хоррор «Морбиус», новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», фильм ужасов «Тихое место 2», боевик «Чёрная вдова», фантастический боевик «Годзилла против Конга», комедию «Стервелла» и девятый фильм серии «Форсаж».

Летом в прокат выйдет комедия «Французский вестник. Приложение к газете», фэнтези «Охотники за привидениями: Наследники», супергеройские фильмы «Веном: Да будет Карнаж», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Шан-Чи и легенда десяти колец», мультфильм «Миньоны: Грювитация», боевик «Топ Ган: Мэверик», анимационный комедийный фильм «Космический джем 2», приключенческий фильм «Круиз по джунглям» и триллер «Кэндимен».

На осень запланированы премьеры научно-фантастического фильма «Дюна», драмы «Последняя дуэль», боевика «Миссия невыполнима 7» и биографического фильма об Элвисе Пресли. Зимой ожидается показ драмы «Аллея кошмаров», мюзикла «Вестсайдская история», супергеройского фильма «Человек-паук 3» и научно-фантастического боевика «Матрица 4».

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