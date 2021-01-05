Пекин, , 10:00 — REGNUM Китайский художественный фильм «Маленький красный цветок» продолжил удерживать лидерство по кассовым сборам на материковой части страны, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Фильм собрал за 4 января в китайском прокате 42,38 млн юаней (около $6,54 млн), тем самым сохранив с собой первую строчку с момента премьеры 31 декабря. За это время фильм успел заработать 803 млн юаней, сообщили в Китайской сети киноданных.

На втором месте расположилась картина «Теплые объятия», которая также дебютировала 31 декабря. Она собрала 25,56 млн юаней за 4 января. Третье место занял фильм «Ударная волна-2», собрав 20,25 млн юаней и 844 млн юаней с момента премьеры 24 декабря.