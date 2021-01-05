Шанхай, Китай, , 08:23 — REGNUM Шанхайский Диснейленд объявил открытие восьмого тематического парка «Зверополис», сообщает агентство Синьхуа.

Представители парка развлечений совместно с чиновниками из Административной комиссии Международных курортов Шанхая и сотрудниками компании Shanghai Shendi Group подписали соответствующий документ.

Восьмой тематический парк шанхайского Диснейленда будет первым в своем роде, который объединит диснеевские истории с технологиями для того, чтобы «оживить» полюбившихся некоторым персонажей.

Парк развлечений также празднует свою пятую годовщину в 2021 году. Основные строительные работы в тематического парка «Зверополис» начались в 2019 году.