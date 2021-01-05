Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Сообщения о смерти американской актрисы и модели Тани Робертс опровергли её представители. Об этом 5 января сообщает агентство Associated Press.

Представитель актрисы заявил, что по состоянию на 21:00 мск 65-летняя Робертс была жива, она находится в больнице в тяжёлом состоянии. Актриса почувствовала себя плохо в канун Рождества и была госпитализирована. Утверждается, что женщина потеряла сознание у себя дома. В больнице её подключили к аппарату искусственного дыхания.

Медики утверждают, что заболевание Робертс никак не связано с коронавирусной инфекцией.

Таня Робертс широко известна российским зрителям по роли «девушки Джеймса Бонда» в фильме «Вид на убийство», её партнёром был актёр Роджер Мур. Всего актриса снялась в 41 фильме, в том числе в приключенческом фэнтези-фильме «Повелитель зверей», в фильме «Шина — королева джунглей» и в пятом сезоне телесериала «Ангелы Чарли».