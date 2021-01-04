Хельсинки, , 17:45 — REGNUM Скончался бывший гитарист и вокалист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо, сообщает 4 января музыкальный лейбл Napalm Records.

«С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо», — говорится в сообщении лейбла в Facebook.

О причинах смерти не сообщается.

Напомним, Children of Bodom — это финская англоязычная группа, которая исполняла музыку в стиле метал. Группа была основана в 1993 году Алекси Лайхо. Коллектив просуществовал по 2019 года.

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