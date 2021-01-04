Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Петербургские театры сумели быстро подготовить к показу более 30 рождественских спектаклей, которые они дадут в период с 7 по 10 января. Оперативность потребовалась потому, что губернатор Александр Беглов изменил ранее принятое решение и 30 декабря разрешил театрам открыться не 11 января 2021 года, как было установлено ранее, а уже 7 января.

Афиша «Спектакля нет» на здании театра «Балтийский дом» Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, на сцене Александринского театра два раза в день театр балета имени Леонида Якобсона представит балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

В Рождество также откроются для зрителей Театр комедии имени Акимова, театр имени Ленсовета, театр «Мастерская», театр «Приют комедианта», театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр «За Чёрной речкой», театр «ЦЕХЪ». Возобновит показ спектаклей Мариинский театр.

С 7 января будет разрешен и доступ в театры и для детей до 16 лет, хотя и сохраняется запрет на посещение организованными группами.

Для детей новогодний спектакль «Щелкунчик» представит Михайловский театр. В «Балтийском доме» покажут «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Остров сокровищ». Театр «Мастерская» на каникулах покажет спектакль «Том Сойер». В ТЮЗе имени Брянцева три детских постановки — «Морозко», «Снежная королева» и «Денискины рассказы».

Александр Беглов отметил, что театры должны работать со строгим соблюдением противоэпидемических требований, то есть зале должно быть не более 25% зрителей от общей вместимости.

За выполнением установленных мер следят сотрудники Роспотребнадзора, комитета по культуре, комитета по промышленной политике и торговле, а также районных администраций. При необходимости проводятся выездные проверки.

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