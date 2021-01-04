Москва, , 14:10 — REGNUM Два российских анимационных фильма включены в список претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом сообщает портал Cartoon Brew.

По итогам 2020 года в этой номинации отбор прошли 96 короткометражек, что является рекордным числом для премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Для включения в этот список анимационным фильмом требовалось пройти несколько этапов, включая победу на одном из «квалификационных» фестивалей.

Среди российских работ отбор прошли две: представленная на Берлинале короткометражка «Мой галактический двойник Галактион» Саши Свирского и анимационный фильм «Голый» выпускника Московской школы нового кино Кирилла Хачатурова.

Церемония вручения премий «Оскар» по результатам 2020 года состоится в апреле 2021 года. Номинанты будут объявлены 15 марта.

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