Пекин, , 12:30 — REGNUM Китай присвоил еще 21 туристическому объекту рейтинг 5А, сообщает 3 января агентство Синьхуа.

Таким образом, общее количество туристических мест высшего уровня по всему Китаю достигло 302, сообщили в министерстве культуры и туризма КНР.

Дворец Дамина в провинции Шэньси на северо-западе Китая, являвшимся императорским дворцом во времена династии Тан (618−907) вошел в число вновь отобранных мест.

Высший уровень туристических объектов Китая или уровень 5А присваивается только исключительным по качеству туристическим объектам.

Провинция Цзянсу занимает первое место в Китае среди всех регионов страны по общему количеству туристических объектов класса 5А, коих здесь насчитывается 25 штук. За ней следует провинция Чжэцзян с 19 объектами. В Пекине имеется восемь таких объектов, включая Летний дворец.