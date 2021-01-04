Калуга, , 11:26 — REGNUM В Калуге в рамках проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021» впервые открылся зимний фестиваль уличных театров, сообщает 4 января корреспондент ИА REGNUM.

Участники зимнего фестиваля уличных театров. Kaluga-gov.ru

В программу вошли выступления творческих коллективов разных направлений. Среди участников фестиваля — Государственный уличный театр Картонии из Москвы, театры из Санкт-Петербурга «Вокруг», «Театр Имени Которого», «Папьемашенники», московский проект LUMIdea, а также музыкант из Тверской области Василий Евхимович с игрой на колёсной лире. Ведущий фестиваля и главный режиссер — инициатор Российского союза уличных театров и артистов Сергей Корсаков.

В течение трёх дней Театральная площадь Калуги будет заполнена артистами и перформансами. Калужанам и гостям новогодней столицы России покажут красочные музыкальные спектакли.

«Организаторы надеются, что артистов активно поддержат зрители и на Театральной площади Калуги образуется ярмарка-карнавал», — отметили в управление культуры городской управы.

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