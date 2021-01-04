Пекин, , 09:46 — REGNUM Премьера документального фильма, рассказывающего историю реставрации древних зданий Запретного города в центре Пекина, прошла по Центральному телевидению Китая (CCTV), сообщает агентство Синьхуа.

Фильм под названием «Мастера в Запретном города» был показан 31 декабря по телеканалу CCTV-9 в рамках празднования 600-летия строительства Запретного города, который вплоть до революции 1911 года и служил в качестве резиденции китайских правителей. В 1925 году он был переделан в музей.

Новый фильм, относящийся к другому документальному фильму 2016 года, рассказывает о ходе проведения ремонтных работ в музее и делает акцент на реставрации знаковых исторических зданий, включая Дворец Вечной Весны и Зал Умственного развития.

Документальный фильм также рассказывает о китайских техниках строительства, а также новых технологиях реставрации и сохранения традиционных ремесел.

Построенный с 1406 по 1420 годы Запретный город представляет собой кульминацию традиционной архитектуры древнего Китая. Он повлиял на архитектурное развитие Восточной Азии и окружающих районов.