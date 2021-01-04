Москва, , 07:57 — REGNUM Рэп и хип-хоп стали самыми популярными жанрами музыки в России на различных стриминговых площадках в 2020 году. Об этом сообщает РБК.

Представители сервиса «Яндекс.Музыка» отметили, что в 2020 году у жителей России вырос рост интереса к отечественной музыке. В итоге в первой пятёрке самых прослушиваемых песен сервиса оказался только один трек иностранного исполнителя (Blinding Lights от The Weeknd). Оставшиеся четыре позиции заняли песни «Девочка, танцуй» (Artik & Asti), «Юность» (Дабро), UNO (Little Big) и «Луна не знает пути» (Тайпан, Agunda).

В первой пятёрке самых популярных треков сервиса Spotify оказалось три песни российских исполнителей: «Снова я напиваюсь» (Slava Marlow), «Дежавю» (kizaru) и Cadillac (Моргентштерн, Элджей). Оставшиеся две строчки заняли песня Dynamite K-POP группы BTS и Blinding Lights канадского певца The Weeknd.

Самыми популярными треками сервиса Apple Music по итогам 2020 года стали «Комета» (Jony), «Любимка» (Niletto), Blinding Lights (The Weeknd), «Увезите меня на Дип-хаус» (Gayazov$ Brother$) и Credo (Zivert).