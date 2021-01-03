Кемерово, , 16:14 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 3 января, и по 10 января для детей до 18 лет посещение музеев и выставок сделали бесплатным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Кузбасса.

«Важно, чтобы новогодние каникулы прошли для ребят интересно и с пользой. Свободное посещение музеев и выставок позволит им узнать много нового о природе, истории, культуре родного края и страны», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Бесплатно школьники могут посещать областные государственные музеи и выставочные залы. Муниципальным и частным музеям и выставочным залам также рекомендовано установить право бесплатного посещения объектов культуры для учеников до 18 лет.