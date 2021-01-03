Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Современные экранизации комиксов о супергероях получаются слишком мрачными и зловещими, заявил американский кинорежиссёр и продюсер Ричард Доннер в интервью газете The Daily Telegraph.

Ричард Доннер является режиссёром двух фильмов у «Супермене», вышедших в 1978 и 1980 годах. Эти фильмы с Кристофером Ривом в главной роли оказали значительное влияние на дальнейшее развитие жанра.

В интервью The Daily Telegraph Доннер отметил, что в настоящее время фильмам о супергероях удалось стать одним из самых популярных жанров в кино. При этом режиссёр отметил, что современные экранизации комиксов стали слишком мрачными и зловещими.

«Мне не кажутся захватывающими фильмы с мрачными, суровыми и озлобленными на себя и весь мир супергероями. Я думаю, что этого нам хватает и в жизни», — объяснил Доннер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре режиссёр Ричард Доннер подтвердил, что займётся съёмкой пятой части боевика «Смертельное оружие».

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Смертельного оружия» анонсировал пятую часть фильма