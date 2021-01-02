Москва, , 21:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021—2022 годах мероприятий по празднованию 100-летия Московской государственной академической филармонии. Соответствующий документ опубликован 2 января на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: провести в 2021—2022 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Московской государственной академической филармонии», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил правительству предоставить учреждениям культуры в 2021 и 2022 годах субсидии на выполнение государственного задания в размере не ниже уровня 2020 года.

Кроме того, правительство должно будет предусмотреть возможность использования этих субсидий учреждениями культуры в I — III кварталах следующего года «без учёта отклонений от достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с приостановлением деятельности этих учреждений в условиях распространения COVID-19».