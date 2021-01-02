Париж, , 20:43 — REGNUM Французского модельера Пьера Кардена похоронили на кладбище Монмартр в Париже. Об этом 2 января сообщает агентство France Press.

Отмечается, что на церемонии прощания присутствовали лишь близкие и родственники модельера. Дата её проведения не разглашалась, чтобы избежать наплыва желающих присутствовать на похоронах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря французский модельер Пьер Карден ушёл из жизни в возрасте 98 лет в американском госпитале в пригороде Парижа. Причина смерти пока не сообщается.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Пьер Карден не только менял законы моды, но и по-своему занимался дипломатией.

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