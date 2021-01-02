Москва, , 15:32 — REGNUM В возрасте 80 лет от последствий заражения коронавирусом скончался известный советский и российский актёр театра и кино Владимир Коренев. Об этом сегодня, 2 января, сообщила журналистам его дочь Ирина Коренева.

Владимир Коренев

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Она рассказала, что Коренев заразился коронавирусом и был госпитализирован. Болезнь протекала тяжело, к сожалению артист скончался, находясь в «красной зоне» больницы.

Коренев родился 20 июня 1940 года. Он окончил школу в 1957 году, после чего поступил в ГИТИС. Когда он был на выпускном курсе, то сыграл прославившую его роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» режиссера Владимира Чаботарева по мотивам одноименного романа Александра Беляева. Эта роль принесла Кореневу широкую известность.

Далее Коренев играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский). Также известны его роли в кино в таких картинах, как «Дети дон Кихота», «Освобождение», «Рудин», «Много шума из ничего» и многих других.