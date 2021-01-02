Москва, , 15:40 — REGNUM Госпитализация народного артиста СССР Василия Ланового, заразившегося коронавирусом, вызвала беспокойство со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили слова поддержки 2 января в социальной сети Facebook.

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«Скорейшего выздоровления. Господи спаси и помилуй», — написала Надежда Г.

Множество пользователей пожелали скорейшего выздоровлению известному артисту. Граждане надеются, что, несмотря на возраст актёра, зараза не нанесёт вред его организму.

«Скорейшего выздоровления и сил любимому актеру, а также просто замечательному человеку», — пишет Джаннина В.

Другие пользователи обратили внимание на то, что деятели культуры продолжают заниматься своей непосредственной деятельностью, что подвергает их жизнь опасности. Граждане призвали власти обратить на данный момент внимание.

«Здоровья артисту! Только кто виноват, что артисты работают? Именно в театрах и заражаются. Фрейндлих в этом же списке. Что вы делаете, министры? Ведь останется одна бездарность», — считает Irina G.

Тем не менее, комментаторы не унывают. Люди уверены, что Лановой справится с инфекцией и вернётся на сцену, чтобы порадовать поклонников своим талантом.

«Он победит. Он всегда побеждает. Такие люди просто так не сдаются. А мы будем за него молиться», — поделилась Марина А.

Напомним, 2 января стало известно, что народный артист СССР Василий Лановой был госпитализирован с заражением коронавирусом.