Москва, , 16:00 — REGNUM Смерть советского актёра Владимира Коренева, получившего известность благодаря роли в фильме «Человек-амфибия», вызвала реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 2 января в социальной сети Facebook.

«Вот и первая потеря наступившего года. Очень жаль. Светлая память», — пишет Наташа К.

Множество комментаторов выразили слова соболезнования по поводу смерти известного актёра. Граждане охарактеризовали артиста исключительно добрыми и достойными словами.

«Талантливый актёр, интеллигентный красавец. Очень жаль. Царствие небесное, вечная память и вечный покой», — написала Галина Ч.

Ряд пользователей посетовал на то, что в современной России, как они считают, так и не появились актёры, равные фигуре Коренева. Люди сожалеют, что вместе с такими артистами уходит целая эпоха.

«Как жаль уходит эпоха, нет совсем достойных актёров на экране, таких, фильмы с которыми хотелось бы пересматривать, только старые фильмы с любимыми, которых нет уже», — считает Лилия Е.

Тем не менее, пользователи не унывают и рекомендуют другим поддерживать добрую память об актёре, пересматривая кинокартины с его участием. Таким образом, уверены граждане, талант этого актёра останется с нами навсегда.

«Красота не умирает! Он навсегда в нашей памяти, в наших сердцах. Светлый, добрый, ироничный, прекрасный, не похожий на других, особенный…», — поделился Александр К.

Напомним, 2 января на 81-м году жизни скончался актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия».