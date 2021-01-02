Москва, , 14:02 — REGNUM Актёр театра и кино Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни 2 января. Об этом сообщила вдова актёра Алевтина Коренева агентству ТАСС.

Коренева рассказала, что перед смертью актёр болел новой коронавирусной инфекцией. Дата прощания с актёром пока не известна.

Владимир Коренев получил всесоюзную известность благодаря роли Ихтиандра в фильме 1961 года «Человек-амфибия». Позже актёр снялся в нескольких десятках фильмов, работал в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.

В 1998 году Коренев был удостоен звания народного артиста РФ. До 2015 года являлся художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.