Москва, , 08:22 — REGNUM Ежегодный показ комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» может привести к тому, что фильм надоест зрителям. Об этом сообщил актёр Андрей Мягков в интервью «Комсомольской правде — Санкт-Петербург».

Исполнитель главной роли в популярном фильме Эльдара Рязанова рассказал, что сам не пересматривает «Иронию судьбы» под Новый год. При этом Мягков отметил, что вспоминает эти съёмки с теплотой. Мягков объяснил, что ежегодный показ этого фильма со временем может надоесть, однако это должны решать сами зрители.

«Нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину. Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо», — подчеркнул актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведённый в декабре 2020 года опрос рекрутинготого агентства Superjob показал, что 26% жителей России считают «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» самым любимым новогодним фильмом.