Москва, , 07:24 — REGNUM Рекордные сборы от проката в российских кинотеатрах в 2020 году оказались у комедии «Холоп» режиссёра Клима Шипенко. Об этом сообщает пресс-служба Фонда кино.

По данным Фонда кино, в прошедшем году комедию «Холоп» посмотрело более 10 млн зрителей, а общие сборы в кинотеатрах России составили около 2,7 млрд рублей. Вторую строчку рейтинга кассовых фильмов заняла музыкальная драма «Лёд 2» режиссёра Жоры Крыжовникова. Общие сборы этого фильма в российских кинотеатрах оцениваются в 1,47 млрд рублей.

Третьей по сборам стала криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены», заработавшая в кинотеатрах России около 1,22 млрд рублей. В пятёрку самых кассовых фильмов российского кинопроката также вошли «Вторжение» Фёдора Бондарчука (960 млн рублей) и «Довод» Кристофера Нолана.

Список десяти фильмов с наивысшими сборами закрыли «Соник в кино», «Плохие парни навсегда», «Союз спасения», «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» и «Непосредственно Каха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым кассовым фильмом в мировом кинопрокате по итогам 2020 года стала военная драма «Восемьсот» китайского режиссёра Гуань Ху.

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