Лондон, , 19:28 — REGNUM В Великобритании в возрасте 92 лет ушел из жизни актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», сообщает 1 января The Sun.

«С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице», — сказал агент актера.

По его словам, актёр некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и в ноябре был госпитализирован.

Напомним, Иден исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале «Доктор Кто» (1964), также он снялся в сериале «Улица Коронации».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в возрасте 60 лет умер знаменитый польский актер театра и кино Мечислав Моранский. Широкой публике в Польше он стал известен благодаря ролям в кино и сериалах: «Дом», «Столетие виновных», «Корона королей», «Комиссар Алекса», «О простом» и «За хорошее и плохое».

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