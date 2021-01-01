Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Самые высокие сборы в мировом кинопрокате по итогам 2020 года показала китайская историческая военная драма «Восемьсот». Об этом свидетельствуют данные портала Box Office Mojo, отслеживающего кассовые сборы от кинопроката.

По данным Box Office Mojo, драма «Восемьсот» режиссёра Гуань Ху собрала в прокате рекордные $461 млн. Вторую строчку рейтинга с мировыми сборами в $426 млн занял американский комедийный боевик «Плохие парни навсегда» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.

Пятёрку самых кассовых фильмов 2020 года замкнули «Довод» Кристофера Нолана ($363 млн), «Соник в кино» Джеффа Фаулера ($311 млн) и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Стивена Гейгана ($245 млн).

В первую десятку мирового рейтинга по сборам вошли «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Человек-невидимка», «Вперед» и «Зов предков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совокупные кассовые сборы в кинотеатрах Китая в 2020 году превысили 19 млрд юаней (около $2,91 млрд).