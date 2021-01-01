Москва, , 15:17 — REGNUM Самым популярным российским фильмом 2020 года среди пользователей онлайн-кинотеатра Okko стала комедия «Холоп» режиссёра Клима Шипенко. Об этом сообщает пресс-служба Okko.

Сред иностранных фильмов самой популярной оказалась чёрная комедия «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо. Также в список самых просматриваемых фильмов вошли «Алддин» Гая Ричи, «Во всё тяжкое» Уэйна Робртса, «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча и «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо.

Самым популярным актёром 2020 года по количеству просмотренных фильмов стал Дуэйн Джонсон. Рейтинг популярных актрис возглавила Скарлет Йоханссон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году самым популярным фильмом на платформе «КиноПоиск HD» стала комедия Гая Ричи «Джентльмены».