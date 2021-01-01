Чита, , 07:57 — REGNUM Новогодний онлайн-проект министерства культуры Забайкальского края «Едет Дед Мороз» подошел к завершению. Зимний волшебник объехал все районы региона и прибыл на главную ёлку краевой столицы. Сегодня об этом, 1 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дед Мороз завершил путешествие по краю и прибыл на главную Елку Забайкалья Ппресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Следите за развитием событий в трансляции: «Новый год шагает по планете: поздравления-2021»

Герой новогодних сказок посетил на центральной площади Читы ледовый городок и заселился в резиденцию, где принял одного из первых гостей — министра культуры Ирину Левкович.

Прежде чем добраться до краевой столицы, Дед Мороз побывал во всех уголках Забайкалья. Там он встречался с гостеприимными жителями и знакомился с местными достопримечательностями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект продлился с 1 по 31 декабря. В течение месяца Герой новогодних праздников делился своими впечатлениями от путешествий. Каждый день новые выпуски публиковались в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях с хэштэгом #еДед_Мороз.